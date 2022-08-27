لقاء مع أدباء وفنانين وزيارة لمتجر "ديسكو مغرب"... ماكرون بوهران في ثالث يوم من زيارته للجزائر

زيارة ماكرون إلى الجزائر

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة بمقر إقامة سفير بلاده في الجزائر على هامش زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، 26 آب/ أغسطس 2022.

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت زيارته الرسمية إلى الجزائر التي تدوم ثلاثة أيام وتباحث خلالها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤولين جزائريين حول ملفات عدة في مقدمتها الشراكة والذاكرة والتعاون الأمني. وتعد وهران (غرب) التي وصلها مساء الجمعة ثاني محطة في برنامج ماكرون حيث سيلتقي بأدباء وفنانين ورياضيين من المدينة الساحلية كما سيزور متجر شركة انتاج موسيقى الراي الشهيرة "ديسكو مغرب". فيما سيعود للعاصمة، وهو ما لم يكن في برنامج الزيارة، من أجل "تحية الرئيس تبون ووزرائه والتوقيع على إعلان مشترك". وتحدثت الرئاسة الفرنسية في بيان، عن اتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة إلى مدينة وهران غرب الجزائر في ثاني محطة من زيارته الرسمية إلى الجزائر، حيث سيلتقي شبابا فنانين ورياضيين وراقصين، كما سيزور متجر شركة انتاج موسيقى الراي الشهيرة "ديسكو مغرب" الذي عاد إلى دائرة الضوء بعد إبرازه في فيديو أغنية المطرب الفرنسي الجزائري الشهير دي جي سنايك.

وأعلن ماكرون في كلمة ألقاها أمام حشد من الجالية الفرنسية الجمعة، أنه سيعود إلى العاصمة الجزائرية بعد زيارة وهران، وهو ما لم يكن في برنامج الزيارة، من أجل "تحية الرئيس عبد المجيد تبون ووزرائه والتوقيع على إعلان مشترك". وتحدثت الرئاسة الفرنسية في بيان، عن اتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".

وقال ماكرون في كلمته "سأعود بعد وهران إلى الجزائر العاصمة لأحيي الرئيس تبون ووزرائه والتوقيع على إعلان مشترك تقرر ليل أمس لأن الأمور تسير على ما يرام في ظل حماسة اللحظة".

05:56 © فرانس24

وأضاف ماكرون أن مع الجزائر "قصة لم تكن قط بسيطة، لكنها قصة احترام وصداقة ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حبّ".

وأكد أنه سيعمل على "شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم" تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع اجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنويا إلى 38 ألفا.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها ماكرون الجزائر منذ توليه الرئاسة، بعد زيارته الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2017.

شراكة اقتصادية وثقافية

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد "إرساء مشاريع تعاون في كل المجالات" الاقتصادية والفنية خصوصا السينمائية.

كما شدد دفاعه عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور "جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون وغيرها".

كما دعا ماكرون اثر لقائه رواد أعمال جزائريين شباب إلى "هيكلة المشاريع الابتكارية"، وسيكون لبنك الاستثمار العام بي بي آي فرانس "دور رئيسي في تعزيز مشاريع الجالية".

وأشار إلى أن الجالية الجزائرية التي يتحدث أفرادها غالبًا الفرنسية والعربية والإنكليزية ولغات أخرى، وكذلك الشباب من ضفتي المتوسط يمثلون "فرصة" للبلدين.

مناقشة مسألة التأشيرات

وتحدث ماكرون وتبون لساعات الخميس على انفراد وبصحبة وزراء من البلدين بينهم وزيرا الدفاع.

وامتدت النقاشات حتى وقت متأخر من الليل حول مسألة التأشيرات بحسب ماكرون، وذلك بعد أن قررت فرنسا في خريف 2021 خفضها إلى النصف بالنسبة للجزائر التي اعتُبرت غير متعاونة في استقبال مواطنيها المُرحّلين من فرنسا.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين فتورا في الأشهر الأخيرة على خلفية هذا الملف إلى جانب قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962).

فرانس24/أ ف ب

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