فرنسا: "إعلانات" ستصدر قريبا عن زيادة محتملة لشحنات الغاز من الجزائر

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مصنع لمعالجة الغاز في كريشبا الواقعة على بعد حوالي 1200 كلم جنوب الجزائر العاصمة.

أفادت فرنسا الأحد أنها ستصدر قريبا "إعلانات" عن زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى أراضيها. وتجري مفاوضات حاليا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المئة من الكميات الحالية، وفق ما أوردت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية.

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غداة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأحد أن "إعلانات ستصدر قريباً" عن زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وكشفت إذاعة أوروبا 1 أن مفاوضات جارية حاليا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المئة من الكميات الحالية.

وأفاد فيران على قناة "بي أف أم تي في"، "لا أستطيع تأكيد ذلك"، بذريعة أنه "لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية". لكنه أضاف أن "إعلانات ستصدر قريبا"، مؤكدا حصول "تقارب في إطار زيارة" إيمانويل ماكرون التب بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت.

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وأكد الرئيس الفرنسي خلال زيارته أن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة أي حوالي 20 بالمئة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة". مضيفا أنه "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 بالمئة.

ويذكر أن الجزائر أبرمت مؤخرا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام عبر خط أنابيب الغاز ترانسميد. وأصبحت الجزائر المورد الأول لإيطاليا متقدمة على روسيا، بعد غزو أوكرانيا.

ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا بـ 13,9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113%. وتعد الجزائر أول مصدر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

فرانس24/ أ ف ب

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