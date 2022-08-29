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سكان العاصمة الليبية طرابلس يتفقدون الأضرار الناجمة عن المعارك الدامية

01:41 سيارات ومنازل محترقة بعد معارك عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس. © فرانس24.

يتفقد سكان العاصمة الليبية طرابلس وخاصة الأحياء التي شهدت منذ ليل الجمعة معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة متناحرة استمرت السبت، الأضرار الناجمة عن الاشتباكات الدامية، والتي أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و159 جريحا. ويحاول السكان تنظيف المنازل من الركام بعد مواجهات استخدم خلالها القصف المدفعي وإطلاق صواريخ مضادة للطائرات. هذا، وأفاد الإعلام المحلي بأن الادعاء العسكري في طرابلس قد أصدر مذكرات منع سفر بحق مسؤولين بينهم رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، كما أصدر عبد الحميد دبيبة تعليمات باعتقال كل عسكري ومدني تورطوا في الاشتباكات.