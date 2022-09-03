الأمين العام للأمم المتحدة يعين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة السبت أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس عين الدبلوماسي السنغالي ووزير الحكومة السابق عبد الله باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا. وتعيش طرابلس على وقع أزمة أمنية وسياسية منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، قبل أن تقسم البلاد في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متنازعة وتجر قوى إقليمية إليها. وسيحل باثيلي محل السلوفاكي يان كوبيش الذي أعلن قرار تنحيه في ديسمبر/كانون الأول.

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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة، وذلك بعد أشهر من شغور المنصب، وفق ما أعلنه مكتب المنظمة الدولية.

وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

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ويحل باثيلي محل الموفد الدولي السابق إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، الذي استقال بشكل مفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومذاك ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض مقترحات عدة لأسماء قدمها الأمين العام.

وسبق لمصادر دبلوماسية أن صرحت قبل أيام أن أعضاء المجلس اتفقوا على اسم باثيلي بينما عبرت الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا عن "تحفظاتها".

ومنذ آذار/مارس تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرها طرابلس يقودها عبد الحميد دبيبة، وأخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.

لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

فرانس24 / أ ف ب

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