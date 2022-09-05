المبعوث الأممي للصحراء الغربية يلتقي زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في تندوف بالجزائر

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التقى الأحد المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في اجتماع مغلق، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في مخيم للاجئين الصحراويين حضره أيضا ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيدي محمد بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وذكر سيدي محمد عقب اللقاء أن جبهة البوليساريو "ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". وكان دي ميستورا قد قام بجولة أولى في المنطقة في كانون الثاني/يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

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التقى المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الأحد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وحصل "اللقاء المغلق" في مخيم للاجئين الصحراويين بين دي ميستورا وزعيم الجبهة بحضور ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيدي محمد حسب المصدر نفسه.

كان المبعوث الأممي التقى السبت رئيس وفد مفاوضي البوليساريو خطري آدوه بالإضافة إلى سيدي محمد.

وأكد سيدي محمد إثر اللقاء أن جبهة البوليساريو "ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". وأضاف أن "جبهة البوليساريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

ومنذ تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في كانون الثاني/يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

في بداية تموز/يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي"، وهي موضع خلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ عقود.

والرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، تقترح خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة.

قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين الرباط وإسرائيل.

فرانس 24 / أ ف ب

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