الجزائر: تعديل وزاري محدود يشمل وزراء جددا للداخلية والنقل والصحة والأشغال العمومية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس إجراء تعديل حكومي محدود وتعيين إبراهيم مراد وزيرا جديدًا للداخلية، خلفا للوزير السابق كمال بلجود الذي أصبح وزيرا للنقل. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون قرر تعيين عبد الحق سايحي وزيرًا للصحة ولخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. فيما احتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم الحالية.

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أعلن بيان رئاسي أن الجزائر أجرت تعديلا حكوميا طفيفا أبقت خلاله على عدد من الوزراء في مناصبهم، وذلك قبل أشهر قليلة من استضافة الجزائر قمة الجامعة العربية في أول تشرين الثاني/نوفمبر.

وعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس وزيرا جديدا للداخلية في إطار تعديل وزاري محدود. وعُين ابراهيم مراد الذي شغل منصب وسيط الجمهورية وزيرا للداخلية مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيرا للنقل، حسبما جاء في بيان للرئاسة. وقد احتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم.

وفي إطار هذا التعديل تم استبدال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي شغل هذا المنصب منذ كانون الثاني/يناير 2020، وقد خلفه في الوزارة عبد الحق سايحي. كما انضم وجه جديد إلى الحكومة هو لخضر رخروخ الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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