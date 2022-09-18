تونس: زيادة جديدة في أسعار الوقود وإسطوانات غاز الطهي ضمن خطة لخفض دعم الطاقة

قررت السلطات التونسية زيادة جديدة في أسعار الطاقة في خضم تدعيات الحرب على أوكرانيا وارتفاع سعر صرف الدولار.

قررت الحكومة التونسية السبت رفع أسعار إسطوانات غاز الطهي والوقود ضمن خطة شاملة لخفض دعم الطاقة. وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

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أعلنت السلطات التونسية السبت رفع أسعار أسطوانات غاز الطهي 14 في المئة والوقود ثلاثة في المئة في إطار خطة لخفض دعم الطاقة في خطوة تعد تنفيذا لمطالب المقرضين الدوليين للبلاد.

وقالت وزارة الطاقة إن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع الثلاثاء ثلاثة في المئة من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.

زيادة جديدة

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7 في المئة كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي. وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى ستة مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.

فرانس24/ رويترز

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