القضاء التونسي يستمع لراشد الغنوشي وعلي العريض في تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" لسوريا والعراق

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رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي في مكتبه خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية. العاصمة تونس في 23 سبتمبر/أيلول 2021.

استمع القضاء التونسي الإثنين لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة علي العريض، رئيس الحكومة السابق، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق. وأصدر القضاء الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

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مثُل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الإثنين أمام القضاء التونسي للاستماع لهما بشأن تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وعند وصول العريض، وهو رئيس الحكومة السابق، إلى مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" بالعاصمة تونس هتف العشرات من أنصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت".

وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

04:41 رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي في مكتبه خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية. العاصمة تونس في 23 سبتمبر/أيلول 2021. © أ ف ب

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

"تشويه وقضايا كيدية"

ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".

ويتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتهم المعارضة، خصوصا حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. فيما يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاما) في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

فرانس24/ أ ف ب

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