تونس: خمسة أحزاب تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر

© أ ف ب

أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة الإثنين مقاطعتها للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي الجديد. وأصدر سعيّد الخميس الماضي قانونا انتخابيا مثيرا للجدل، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهذا من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

إعلان اقرأ المزيد

قبل أقل من ثلاثة أشهر من تنظيمها، أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري"، الإثنين مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.

وأصدر سعيّد الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 تموز/يوليو 2021، الأسبوع الماضي قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.

تقليص دور الأحزاب وصلاحيات محدودة لنواب البرلمان

ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز/يوليو شهد مقاطعة كبيرة.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري الوسطي عصام الشابي في مؤتمر صحافي إن "هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية" التي فرضها سعيّد.

وقال الأمين العام لحزب العمّال حمّة الهمامي، المعارض الشرس إبان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن "سعيّد دكتاتور".

ومطلع أيلول/سبتمبر، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.

وتشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر سعيّد السلطات بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قبل أن يحلّه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك