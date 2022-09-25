محكمة استئناف جزائرية تثبت حكما بسجن مالك قناة النهار عشر سنوات بتهمة الفساد

أيدت محكمة استنئاف جزائرية الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2019، هاجمت قناة النهار المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسا. وتعرضت القناة أيضا تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي "نظام" الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محكمة استنئاف جزائرية ثبتت الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد.

وتمت ملاحقة أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصا بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2019، هاجمت القناة المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسا.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.

وكان رحماني قد أدين في آذار/مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في تشرين الأول/أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.

كما حكم على مالك مجموعة النهارفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.

وأطلقت قناة النهار تي في العام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي "نظام" الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في أيلول/سبتمبر 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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