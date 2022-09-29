الجزائر توقف عمل جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية بدعوى "عدم الترخيص".. والأخيرة تأسف للقرار

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الجزائر توقف عمل جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية بدعوى "عدم الترخيص".

أوقفت السلطات الجزائرية عمل جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية الأربعاء بدعوى أنها "غير مرخصة"، فيما أعربت الأخيرة في بيان عن أسفها للإغلاق الكامل والنهائي لخدماتها في الجزائر اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

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صرحت جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في الجزائر، الأربعاء، بأنها ستوقف عملها المستمر في البلاد منذ نحو 60 عاما استجابة لطلب السلطات.

وأوضح رئيس أساقفة الجزائر جان بول فيسكو لوكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات اعتبرت كاريتاس "منظمة غير مرخصة"، مضيفا أن "عددا من النشاطات بينها المساعدات للمهاجرين" ستتوقف.

وأصدرت الجمعية الأسقفية في الجزائر بيانا ذكرت فيه أن "الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر تأسف للإعلان عن الإغلاق الكامل والنهائي لخدمات كاريتاس الجزائر اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر".

ويُلزم قانون صادر عام 2012 جميع المنظمات المسجلة التي لا تبغي الربح بتقديم وثائق جديدة. وعام 2018 قدمت الحكومة اقتراحا من شأنه إعفاء المنظمات الدينية لكنه لم ير النور.

يذكر أن كاريتاس الجزائر تأسست عام 1962 قبل أيام من إعلان البلاد استقلالها عن فرنسا في نهاية حرب استمرت 8 أعوام.

وبحسب موقعها على شبكة الإنترنت فإن المنظمة الإنسانية "تستجيب ضمن قدراتها لطلبات المساعدة بغض النظر عن الأصل أو الهوية أو الانتماء الديني للأشخاص".

وتملك منظمة كاريتاس الدولية التي تتخذ من الفاتيكان مقرا فروعا في أكثر من 160 دولة وتركز على تقديم المساعدات للفقراء وضحايا الكوارث والنزاعات المسلحة.

وينص الدستور الجزائري على أن الإسلام هو دين الدولة حيث يشكل المسلمون الغالبية، لكن القانون يضمن حرية المعتقد وإن كان على أماكن العبادة أن تنال ترخيصا من الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب

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