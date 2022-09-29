المغرب: وفاة 19 شخصا تسمما إثر تناولهم مشروبات كحولية فاسدة

أ ف ب

صورة تم التقاطها في 12 يونيو/حزيران 2013 تظهر قبو نبيذ في مدينة بنسليمان المغربية بمنطقة الدار البيضاء.

أفادت وسائل إعلام مغربية الأربعاء أن 19 شخصا قضوا إثر تسممهم بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة. وتبعا لذلك، أوقفت عناصر الشرطة بمدينة القصر الكبير شمال البلاد شخصا يبلغ من العمر 48 عاما ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".

إعلان اقرأ المزيد

تسبب استهلاك خمور فاسدة في وفاة 19 شخصا الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شمال المغرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال المندوب المحلي لوزارة الصحة أميران شوقي في حديث لموقع "اليوم 24" إن "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصا" الأربعاء. وأضاف أن "حالات أخرى كانت حرجة لكنها غادرت الإنعاش"، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاما.

وأوضح المسؤول أن جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي "قصد تدقيق أسباب الوفاة".

من جهته، أفاد موقع "هسبريس" الإخباري أن تشريح الجثامين تقرر بأمر من النيابة العامة "عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرة بالصحة العامة تسببت في وفاتهم".

وأضاف الموقع الإخباري أن الشرطة أوقفت الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شخصا يبلغ من العمر 48 عاما ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك