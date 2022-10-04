المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية بالتعاون مع إسبانيا تنشط بمدينتي الناظور ومليلية

© أ ف ب

أعلن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" المغربي، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمملكة (المخابرات المغربية) الثلاثاء أنه تم تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية، بالتنسيق مع إسبانيا. وأسفرت العملية عن اعتقال شخصين بمدينة الناظور وعشرة آخرين بمليلية.

إعلان اقرأ المزيد

تمكنت السطات المغربية، بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، من اعتقال 12 شخصا للاشتباه في "ارتباطهم بتنظيم ‘الدولة الإسلامية‘". حسب ما أعلنته الثلاثاء.

وقال "المكتب المركزي للأبحاث القضائية"، التابع "للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (المخابرات الداخلية)، في بيان إن السلطات المغربية تمكنت بالتنسيق مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الإسبانية من "تفكيك خلية إرهابية"، تنشط في كل من الناظوروجيب مليلية في شمال المغرب.

وأضاف البيان أن سلطات البلدين تمكنت من "تفكيك هذه الخلية في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة"، والتي أسفرت عن اعتقال شخصين بالناظور بينما أوقفت السلطات الإسبانية عشرة بمليلية.

وأعلن المغرب تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، خاصة بعد إعلان قيام تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام).

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك