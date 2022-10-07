مأساة مليلية.. المغرب يشدد أحكاما بالسجن بحق 18 مهاجرا من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام

مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون العبور إلى جيب مليلية الإسباني عبر المغرب.

رفعت محكمة مغربية الخميس أحكاما سابقة بالسجن في حق 18 مهاجرا غير نظامي على خلفية مأساة مليلية في حزيران/يونيو، والتي لقي خلالها عشرات المهاجرين مصرعهم، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، حسبما أعلن محاميهم، مشيرا إلى أن المحكمة "لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم"، وهم من بين عشرات الموقوفين بعد محاولة مئات المهاجرين اقتحام الجيب الإسباني.

إعلان اقرأ المزيد

قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المغرب الخميس بتشديد أحكام بالسجن في حق 18 مهاجرا غير شرعي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، حسب ما أعلن محاميهم. وهم من بين عشرات الموقوفين بعد محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية الإسباني في يونيو/حزيران.

في هذا الإطار، أفاد محامي المتهمين مبارك بويرك بأن محكمة الاستئناف "لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم".

وتمت ملاحقة هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" وكذا استخدام "العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح" و"العصيان"، وكانوا قد حكموا ابتدائيا بالسجن 11 شهرا.

وتم اعتقالهم رفقة عشرات المهاجرين الآخرين على إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام حدود جيب مليلية ما أدى لمصرع 23 منهم حسب المغرب، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المملكة، ما أثار استياء شديدا في الداخل والخارج.

وتعد هذه هي الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

وسبق لنفس المحكمة أن شددت خلال الأسبوعين الماضيين عقوبات مهاجرين آخرين، في نفس القضية، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام. بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.

وفيما تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون المغربي-الإسباني، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك