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تونس: حراك 25 جويلية الداعم للرئيس قيس سعيّد يعلن مقاطعته للانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر

01:44 مراسل فرانس24 في تونس نورالدين مباركي © صورة ملتقطة من الشاشة

أعلن حراك 25 جويلية الداعم للرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء عزمه مقاطعته الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأرجع القيادي في الحراك أحمد الركروكي القرار للقانون الانتخابي الذي "سوف يعيدنا إلى ما قبل 25 جويلية" وفق ما نقل مراسل24 في تونس عن تصريح له للإذاعة الوطنية. واعتبر الركروكي أن المخرج من هذا الوضع يتمثل في "تعديل القانون الانتخابي وفتح آجال جديدة أي تأجيل الانتخابات".