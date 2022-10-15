تونس: صدامات بين محتجين والشرطة بالعاصمة عشية مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار ولمقاطعة الانتخابات التشريعية

الهجرة غير الشرعية

مظاهرات ليلية في حي التضامن بتونس العاصمة. 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقعت صدامات بين محتجين وقوات الأمن في حي التضامن بالعاصمة التونسية، ليل الجمعة السبت، على خلفية مقتل شاب طاردته الشرطة قبل أكثر من شهر، فيما دعت المعارضة إلى مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار ولمقاطعة الانتخابات التشريعية.

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دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة و"الحزب الدستوري الحر"، السبت، إلى مظاهرتين منفصلتين وسط العاصمة التونسية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بالبلاد، ولمقاطعة الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول.

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وأفاد مراسل فرانس 24 في تونس نور الدين مباركي أن "جبهة الخلاص" تحتج على ما تعتبره "سياسية التفقير"، فيما يحتج "الحزب الدستوري الحر" على "سياسة التجويع والتفقير ورفضا لسياسة التنكيل بالشعب".

وأضاف مراسلنا أن وسط العاصمة يشهد تعزيزات أمنية مشددة تحسبا للمظاهرتين المنفصلتين، إذ تمركزت وحدات أمنية في ساحة " الباساج" وشارع الحبيب ثامر وأخرى بشارع الحبيب بورقيبة الذي تم غلق الجزء القريب من وزارة الداخلية بحواحز حديدية.

فرانس24

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