تونسية في الثالثة من عمرها تصل دون ذويها إلى إيطاليا في قارب مهاجرين غير شرعيين

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وصلت طفلة تونسية في الثالثة من عمرها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قارب يضم مهاجرين غير قانونيين، في "رحلة" كان من المفترض أن يشارك فيها والداها. على ما أفادت السلطات التونسية الخميس. وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي في تصريحات صحافية، إن "النيابة العمومية فتحت تحقيقا وقررت الاحتفاظ بالأب والأم" بتهمة "تكوين وفاق من أجل عبور الحدود البحرية خلسة".

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وصلت طفلة تونسية تبلغ ثلاث سنوات من دون ذويها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قارب يضم مهاجرين غير قانونيين، على ما أفادت السلطات التونسية الخميس.

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأم وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة في عملية الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة "صيّادة" الساحلية (شرق)، لكن "الأب سلم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه، غير أن القارب انطلق ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا"، على ما أكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.

على إثرها، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي في تصريحات صحافية إن "النيابة العمومية فتحت تحقيقا وقررت الاحتفاظ بالأب والأم" بتهمة "تكوين وفاق من أجل عبور الحدود البحرية خلسة". ووالدا الطفلة يعملان بائعين متجولين في مناطق الساحل التونسي (شرق) ودفعا مبلغا يقدر بـ 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرب مقابل المشاركة في عملية العبور.

وتظهر احصاءات المنتدى أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى آب/أغسطس الفائت، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

فرانس24/ أ ف ب

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