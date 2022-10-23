الرئاسة الجزائرية تقول إن ولي العهد السعودي سيتغيب عن القمة العربية لدواع صحية

سيتغيب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن القمة العربية في الجزائر المزمع عقدها يومي الأول والثاني نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء السبت، مشيرة إلى أن قرار الأمير محمد جاء "امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر". وأشار نفس المصدر إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد السعودي "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية".

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أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان في وقت متأخر السبت بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية المقررة في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وجاء في نفس البيان بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية". وتابع البيان حسب وكالة الأنباء الجزائرية: "أبدى السيد الرئيس تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان متمنيا له موفور الصحة والعافية ومعبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت لاحق بيانا بشأن المكالمة الهاتفية إلا أنها لم تذكر أن ولي العهد لن يحضر القمة.

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الجزائري pic.twitter.com/Qk1InIVhtE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 22, 2022

ومن المزمع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

فرانس24/ رويترز

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