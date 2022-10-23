ريبورتاج: التونسيون ينددون بإفلات قوات الأمن من العقاب ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن وفاة عمر العبيدي

01:41 احتجاجات في تونس © صورة ملتقطة من الشاشة

يندد التونسيون بإفلات عناصر الأمن من العقاب في عدة مناسبات، ظاهرة تؤكدها المنظمات الحقوقية في البلاد. ومن أبرز القضايا التي شهدتها تونس في هذا السياق، مقتل الشاب عمر العبيدي المعروف بـ"شهيد الملاعب الرياضية" عام 2018 غرقا في الوادي، بعد أن لاحقته عناصر أمنية إثر مواجهات بين جماهير النادي الأفريقي وقوات الشرطة قرب ملعب رادس (جنوبي العاصمة). خلال هذا الأسبوع تظاهر العديد من التونسيون أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بن عروس (جنوبي العاصمة) للمطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاته. المزيد في التقرير التالي.