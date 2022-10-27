الصحراء الغربية: مجلس الأمن الدولي يدعو لاستئناف المفاوضات لإيجاد حل "دائم ومقبول للطرفين"

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في إطار مواصلة المساعي الأممية لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، دعا مجلس الأمن الدولي الخميس، إلى استئناف المفاوضات في هذا الملف "بدون شروط مسبقة وبحسن نية". وفي الوقت نفسه تم تمديد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة لعام آخر.

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دعا مجلس الأمن الدولي الخميس إلى "استئناف المفاوضات" حول نزاع الصحراء الغربية في إطار المساعي للتوصل إلى حل "دائم ومقبول للطرفين"، ومدد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة لعام.

وأعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص الذي حصل على تأييد 13 صوتا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت لاعتبارهما أن مشروع القرار "غير متوازن".

ويتضمن القرار دعوة إلى "استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" في إطار "تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

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وكان مجلس الأمن قد وجه الدعوة نفسها قبل عام عندما تولى المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا إنه "قلق للغاية بشأن تطور الوضع".

وشدد غوتيريس على أن "استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة ملحوظة في السعي لحل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد"، في إشارة إلى "الضربات الجوية والقصف من جانبي الجدار الرملي" الذي يفصل بين منطقة سيطرة الطرفين.

تعتبر الأمم المتحدة أن الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية. ويدور نزاع منذ عقود حول مصير الإقليم الصحراوي بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة.

من جهتها تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من المنطقة منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم يتحقق.

كما يدعو القرار الذي تم تبنيه الخميس إلى "التعاون الكامل" مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

فرانس24/ أ ف ب

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