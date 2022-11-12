الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو لدعم ميزانيتها ودفع اقتصادها

لطفي منصوري مدرس يبلغ من العمر 55 عاما يشتري الخضار في تونس العاصمة يوم 2 فبراير/شباط 2022.

قرر الاتحاد الأوروبي منح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، بهدف تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا وعودة النشاط الاقتصادي، وفق تأكيد مصادر إعلامية رسمية السبت. وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

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قالت وكالة الأنباء التونسية السبت إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/ أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).

فرانس24/ رويترز

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