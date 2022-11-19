الشرطة التونسية تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى مكان انعقاد قمة الفرنكفونية في جزيرة جربة

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أطلقت الشرطة التونسية الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المتظاهرين الذين يطالبون الحكومة بالبحث عن مهاجرين مفقودين في البحر من الوصول إلى جزيرة جربة حيث تقام الدورة الثامنة عشرة لقمة الفرنكوفونية. وتعقد القمة بالجزيرة يومي السبت والأحد بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

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منعت الشرطة التونسية الجمعة مئات المتظاهرين إلى جزيرة جربة حيث تقام الدورة الـ18 لقمة الفرنكوفونية والتي سيشارك فيها العشرات من رؤساء الدول والحكومات.

وانتشر رجال الأمن عند مدخل جزيرة جربة ومنعوا المتظاهرين الذين كانوا يطالبون الحكومة بالبحث عن مهاجرين مفقودين في البحر من الوصول من الدخول، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية وبناء على مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم وأمرتهم بالعودة. وعاد المتظاهرون إلى مدينة جرجيس حيث اندلعت مواجهات أخرى مع الشرطة.

وتعقد في جزيرة جربة يومي السبت والأحد أعمال الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. ويشمل جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي.

احتجاجات على فقدان مهاجرين

ونهاية أيلول/سبتمبر الفائت، فُقد قارب يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر انطلق من سواحل جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا ولم يتم العثور إلا على ثماني جثث منذ ذلك التاريخ.

ونظّم أهالي المفقودين العديد من المظاهرات في مدينة جرجيس القريبة من جزيرة جربة، لحث السلطات على القيام بعمليات بحث عن المفقودين.

كما شهدت المدينة إضرابا عاما في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حول غرق المركب الذي كان متجها نحو السواحل الإيطالية.

وقامت السلطات المحلية بدفن جثث عدد ممن ماتوا غرقا في مقبرة مخصصة لدفن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بالخطأ ما زاد غضب الأهالي.

وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19، ثم في خريف العام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد ويُنظر اليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي.

فرانس24/ أ ف ب

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