المغرب: اعتقال المحامي والوزير السابق محمد زيان تنفيذا لحكم قضائي

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المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان يصل إلى المحكمة في الدار البيضاء، 5 نيسان، أبريل 2018.

أودع المحامي والوزير السابق محمد زيان الذي عُرف في الأعوام الأخيرة بآرائه المعارضة السجن الإثنين بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية. وأدين زيان بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 شباط/فبراير فاستأنف الحكم وأُطلق سراحه بكفالة، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحُكم الإثنين. وحوكم الوزير السابق في هذه القضية بناء على شكوى تقدمت بها الوزارة ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية "بفبركة فيديو مخل" نشره موقع إخباري محلي.

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اعتُقل مساء الإثنين المحامي والوزير المغربي السابق، محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامة.

وكان، محمد زيان (79 عاما)، قد أدين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 شباط/ فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم.

لكن محكمة الاستئناف أمرت، الإثنين، "بإلقاء القبض على المعني بالأمر، وإيداعه السجن بناء على التماس تقدمت به النيابة العامة"، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.

وحوكم زيان في هذه القضية بناء على شكوى الوزارة التي جاءت ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية "بفبركة" فيديو مخل نشره موقع إخباري محلي.

ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".

وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن محكمة الاستئناف بالرباط "أيدت هذا الحكم الإثنين رغم أنه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه... لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك". وأوضح أن والده "أدين بكافة التهم الموجهة إليه".

وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة الى زيان وهو أيضا مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.

وقال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية إن الهيئة تلقت "بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان".

وأضاف البيان أن هذه المحاكمة "عُقد لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه".

وكان، محمد زيان، قد أكد لوكالة الأنباء الفرنسية، قبل اعتقاله أنه "لم يتلق أي إشعار بانعقاد محاكمته أمام الاستئناف"، معتبرا أنه "يحاكم بسبب آرائه".

وأكدت النيابة العامة في بيانها أن محكمة الاستئناف أدانت زيان بكل التهم التي لوحق بها، وأن مصالح الأمن المختصة قامت "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر".

فرانس24/أ ف ب /رويترز

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