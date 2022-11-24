العاهل المغربي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة ملف الصحراء الغربية

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الملك محمد السادس وهو يلقي خطابا للأمة بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء في العاصمة الرباط. 6 تشرين الثاني، نوفمبر 2021.

في اجتماع نادر عقد في الرباط الأربعاء بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس ملف الصحراء الغربية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واكد العاهل المغربي على الموقف الثابت لبلاده لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، من جهتها قالت الأمم المتحدة في بيان إن "الأمين العام وجلالة الملك ناقشا الوضع في المنطقة، وخاصة في الصحراء الغربية دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

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بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اجتماع نادر بالعاصمة الرباط، الأربعاء، ملف الصحراء الغربية، بحسب ما أعلن الديوان الملكي والأمم المتحدة.

وقال الديوان الملكي في بيان إن غوتيريس الذي زار المملكة للمشاركة في "المنتدى التاسع لتحالف الحضارات" في مدينة فاس (شمال شرق) التقى الملك محمد السادس في قصره بالرباط.

وأضاف أنه خلال الاجتماع جدد العاهل المغربي "التأكيد على الموقف الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة".

من جهتها قالت الأمم المتحدة في بيان إن "الأمين العام وجلالة الملك ناقشا الوضع في المنطقة، وخاصة في الصحراء الغربية".

ولم تدلِ المنظمة الدولية في بيانها بأي تفاصيل إضافية.

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، مدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاما إضافيا، ودعا إلى "استئناف المفاوضات" حول هذا النزاع للتوصل إلى حل "دائم ومقبول للطرفين" في إطار "تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

كما دعا القرار 2654 إلى "التعاون الكامل" مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي بيانه قال الديوان الملكي إن العاهل المغربي جدد "دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي السيد ستيفان دي ميستورا من أجل قيادة هذا الملف السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار".

ويدور نزاع منذ عقود حول مصير الإقليم الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية.

فرانس24/ أ ف ب

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