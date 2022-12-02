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تونس: سعيّد ينفي رفع الدعم عن المواد الأساسية واتحاد الشغل يلوح بمعركة اجتماعية مع الحكومة

02:00 مراسل فرانس 24 في تونس نور الدين مباركي. © فرانس24

بعد تلويح اتحاد الشغل في تونس بمعركة اجتماعية مع الحكومة التي "تتحيل على الشعب بالزيادة في الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفريط في المؤسسات العمومية"، نفى الرئيس قيس سعيّد ذلك قبيل اجتماع النقابة السبت في الذكرى السبعين لاغتيال النقابي فرحات حشاد. وقال مراسل فرانس24 في تونس إن سعيّد بهذه التصريحات يسعى إلى التهدئة الاجتماعية في وقت تشهد فيه تونس توترا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.