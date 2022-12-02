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ريبورتاج: بعد أن صانتها الأجيال التونسية المتعاقبة.. الهريسة تغدو تراثا عالميا

02:07 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24

تعتبر الهريسة التونسية عنصرا غذائيا قائما بحد ذاته، فهي مكونة من الفلفل وبهارات مميزة مثل الكروية، الملح، الثوم، وزيت الزيتون. نجحت تونس الخميس في إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي لمنظمة اليونسكو. كما أن إعداد الهريسة على الطريقة المنزلية هي صنعة توارثتها الأجيال، فهي تشكل عنصرا أساسيا في الثقافة والمطبخ العائلي للبلاد. وتعد نابل عاصمة للهريسة التونسية التي خصت هذا المنتج بمهرجان سنوي يحمل اسم "عيد الهريسة". واليوم، تعمل جمعية "صيانة المدينة" مع شركائها على بعث مسلك غذائي سياحي تكون فيه الهريسة منتج الجذب الرئيسي.