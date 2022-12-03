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تعرض تمثال "المرأة العارية" بمدينة سطيف الجزائرية للتخريب والشرطة توقف المشتبه به

03:48 تمثال "المرأة العارية" الشهير بنافورة "عين الفوارة" وسط مدينة الجزائرية. © فرانس24

تعرض تمثال "المرأة العارية" الشهير بنافورة "عين الفوارة" وسط مدينة سطيف الجزائرية للتخريب مرة أخرى عندما حاول شاب الجمعة هدمه قبل أن يتدخل مواطنون تمكنوا من إيقافه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت الشاب مشيرة نقلا عن السلطات الأمنية إلى أنه كان في حالة سكر. وتعد هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها تمثال "عين الفوارة" إلى محاولة التخريب، إذ وضعت جماعة متشددة سنة 1997 قنبلة يدوية جانب المعلم الفني سعيا لتدميره، وفي أكتوبر سنة 2018، تعرض إلى محاولة تخريب جديدة بعد أقل من سنة على تعرضه للتخريب من قبل شخص قيل عنه إنه مختل عقليا حينها، قبل أن تقوم وزارة الثقافة بإعادة ترميمه وإصلاحه.