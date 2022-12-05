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تونس: المعارضة تنتقد سياسة الرئيس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتهم "أطرافا" بتشويه الحملة

04:16 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "أطرافا" بتشويه حملة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وقالت إن مقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. يأتي هذا في ظل انتقادات الأحزاب السياسية لسياسة الرئيس قيس سعيّد ودعوات البعض لتوحيد الصفوف وتنظيم مظاهرة مشتركة تحت شعار "ارحل". التفاصيل، في هذه المداخلة لمراسلنا من تونس نور الدين مباركي.