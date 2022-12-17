ريبورتاج: أزمة اقتصادية خانقة في تونس تثقل كاهل المواطن والتاجر على حد سواء

01:46 لطفي منصوري مدرس يبلغ من العمر 55 عاما يشتري الخضار في تونس العاصمة يوم 2 فبراير/شباط 2022. © رويترز.

تعاني تونس من ارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور مستوى معيشة المواطنين. ويأمل التجار والمستهلكون أن تنفرج هذه الأزمة الاقتصادية، المتزامنة مع أخرى سياسية، ولو قليلا بعد الانتخابات البرلمانية الحالية. وسعت الحكومة التونسية إلى التحكم في الواردات بالعملة الصعبة بشكل أفضل للحد من الأزمة، بينما يرى الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة لا تتمتع بالشفافية المطلقة فيما يتعلق بالإصلاحات التقشفية. تقرير ليليا بليز وحمدي تليلي وأعدته للعربية خديجة حديد