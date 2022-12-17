وزير الداخلية الفرنسي يزور الجزائر لبحث ملفات أهمها الأمن والهجرة

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وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يتحدث إلى الصحافة بعد اجتماع مع النقابات العمالية، أجاكسيو 16 آذار/ مارس 2022

يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان رفقة زوجته الجزائر لمدة يومين من الجمعة إلى الأحد. ويلتقي دارمانان نظيره الجزائري لبحث ملفات تتعلق بالشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى قضية الهجرة. ومن المقرر كذلك أن يزور دارمانان الصحراء الجزائرية التي له فيها جذور، حيث إن جده موسى ولد فيها.

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يقوم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان رفقة زوجته بزيارة إلى الجزائر من بعد ظهر الجمعة وتستمر إلى ظهر الأحد، تشملها زيارة خاصة للمكان الذي ولد فيه جده، بحسب مصادر مقربة منه.

وسيلتقي الوزير الفرنسي نظيره الجزائري خلال هذه الرحلة التي تهدف إلى "بحث مواضيع التعاون في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب وفي مجال الهجرة".

وبدعوة من السلطات الجزائرية، سيزور جيرالد دارمانان مع زوجته "الصحراء الجزائرية حيث ولد جده". إذ إن الاسم الأوسط للوزير الفرنسي هو موسى اسم جده.

وولد موسى واكيد في دوار أولاد غالية. وكان من الرماة الجزائريين ومقاوما في قوات الداخل الفرنسية في 1944.

فرانس24/أ ف ب

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