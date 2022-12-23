المغرب: انفجار ضخم في مستودع لتخزين الغاز بمدينة المحمدية ولا خسائر بشرية

[8:07 PM, 12/22/2022] H.Ibrahim: [8:08 PM, 12/22/2022] +1 (346) 400-6200: حارس غابة ينظر إلى حريق مستعر بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش، المغرب، 15تموز، يوليو 2022.

هزت انفجارات ضخمة في إحدى محطات تخزين الغاز مدينة المحمدية بالمغرب التي تبعد حوالي 40 كم جنوبي العاصمة الرباط. وتمكنت السلطات المحلية من السيطرة على الحريق دون تسجيل أية خسائر بشرية، فيما تمثلت الخسائر المادية في خمس شاحنات صهريجية بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها.

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قالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إن انفجارا ضخما هز مدينة المحمدية المغربية مساء الخميس بسبب اشتعال مستودع غاز بالمدينة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط على المحيط الأطلسي. كما أظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوة الانفجار.

وقال شاهد عيان لرويترز فضل عدم نشر اسمه "انفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران منزلي الواقع وسط المدينة".

وأضاف "هرعت سيارات الإسعاف والسلطات المحلية إلى المكان ومنعت الناس من الاقتراب حفاظا على سلامتهم".

ونقلت قناة "2 إم" التلفزيونية عن مصدر رسمي لم تسمه أن الحريق اندلع في خزان لغاز البروبان.

وأفاد بيان للسلطات المحلية اطلعت رويترز على نسخة منه أن "الحريق اندلع في نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بمستودع للغاز بالمدينة".

وأضاف البيان " السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية (الإطفاء) تمكنت من السيطرة على الحريق على الساعة الثامنة والنصف مساء، دون تسجيل أية خسائر بشرية".

وقال البيان "الخسائر المادية تمثلت في خمس شاحنات صهريجية من أصل سبع كانت متواجدة بالمكان، بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها".

كما أفادت السلطات أنها "عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من السكان تحسبا لأية أضرار محتملة".

وقالت إنها "فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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