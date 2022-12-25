مجلس الوزراء الجزائري يقر زيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالة

أقر مجلس الوزراء الجزائري الأحد رفعا تدريجيا في الأجور بنسبة ستصل إلى 47 بالمائة في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ آذار/مارس 2022. وتتوقع الميزانية التي وقعها الرئيس عبد المجيد تبون بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.

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قررت السلطات الجزائرية إجراء زيادة تدريجية في الأجور إلى غاية سنة 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بأن تتم "زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)" وهو ما يجعل الزيادات "خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة".

كما قرر المجلس رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو). بحسب البيان الذي أضاف ان منحة البطالة المقدرة حاليا بـ13ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع "تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية" لهم.

يبلغ معدل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة. وأعلن تبون في شباط/ فبراير عن إنشاء "منحة البطالة" للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.

تأثر بسوق الطاقة

تتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات من بيع الطاقة التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

ووقع الرئيس تبون الأحد قانون المالية لعام 2023 الذي اعتمد سعرا مرجعيا للنفط بـ60 دولارا للبرميل.

وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.

فرانس24/ أ ف ب

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