تونس-مراسل فرانس24: إحالة 13 قاضيا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة "التآمر على أمن الدولة"

02:36 تهم خطيرة تطال 13 قاضيا فقدوا حصانتهم القضائية. © فرانس24

أكد المحامي كمال مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع عن 13 قاضيا تم عزلهم ضمن 57 آخرين بموجب مرسوم رئاسي، أن هؤلاء قد أحيلوا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة "التآمر على أمن الدولة". وقال مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تسلم طلبا من هيئة التحقيق لأجل رفع الحصانة عن الأشخاص المعنيين حتى يتمكن من استجوابهم. وسينظر المجلس في القضية في 24 يناير/كانون الثاني. وكان الرئيس قيس سعيّد قد عزل 57 قاضيا قبل سبعة أشهر على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات.