نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: اعتقال إحسان القاضي "انتهاك للقانون والإجراءات الجزائية"

05:37 الصحافي الجزائري إحسان القاضي. © صورة من موقع "مغرب إيميرجون" الذي يرأس القاضي تحريره

قامت السلطات الجزائرية السبت بتوقيف الصحافي إحسان القاضي وإغلاق إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيميرجون" الإخباري اللذين يديرهما، ما يعيد إلى الواجهة ملف حرية الصحافة والتعبير في الجزائر. وفي هذا الشأن قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عيسى رحمون إنه لا توجد أية تهمة موجهة إلى القاضي، وإن اعتقاله جاء "خارج نطاق القانون وخارج نطاق الإجراءات الجزائية"، وإنه من غير المعروف ما إذا كانت السلطات تملك أمرا قضائيا بتوقيفه.