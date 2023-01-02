تونس: اضطرابات واختناقات مرورية جراء إضراب عام شل حركة النقل في العاصمة

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محطة ترام في العاصمة تونس، 2 كانون الأول/يناير 2023، بعد الإعلان عن إضراب موظفي النقل العام.

عرفت حركة النقل العام في تونس العاصمة اضطرابات كبيرة واختناقات مرورية الإثنين وذلك بعد إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية. ووفق اتحاد النقل -النقابة الرئيسية في تونس- يأتي هذا الإضراب للتنديد بالتأخير في دفع الأجور وعدم صرف مكافأة نهاية العام.

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شهدت تونس العاصمة الإثنين اضطرابات كبيرة في حركة النقل، نظرا لتظاهر العاملين في شركة تونس للنقل (ترانستو) في الصباح أمام مقر الحكومة في القصبة بدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس.

وندد العاملون في قطاع النقل بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.

وقد أدى هذا الإضراب إلى تعليق "معظم خطوط" الترام والحافلات في تونس الكبرى وفق شركة تونس للنقل، وتسبب أيضا في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها.

هذا، وكان قد نظم العاملون في الشركة إضرابا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال العطلة المدرسية التي تتنقل فيها العديد من العائلات في مختلف مناطق العاصمة.

وتدير شركة ترانستو حاليا 250 حافلة و15 تراما وقطارا لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يفوت عدد سكانها مليوني نسمة.

ويذكر أن تونس تعاني من عبء ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي من الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لصرف قرض جديد لها بنحو ملياري دولار، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة النهائية.

وبالمقابل التزمت الحكومة بإصلاحات، أهمها التخلي التدريجي عن دعم المنتجات الأساسية وخاصة المحروقات والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه والطاقة والحبوب والأدوية.

هذا، وتعاني تونس من انقسامات سياسية كبيرة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد جميع السلطات في تموز/يوليو 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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