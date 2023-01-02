وزير الخارجية الإسرائيلي سيشارك في قمة لدول اتفاقيات أبراهام بالمغرب في مارس

دبلوماسية

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وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يحيي بمرفقه وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم في الخرطوم خلال زيارة في 25 كانون الثاني/يناير 2021.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الإثنين إنه يعتزم التوجه إلى المغرب في شهر مارس/ آذار المقبل لحضور قمة مع نظرائه من دول عربية مصادقة على اتفاقيات أبراهام. يذكر أن اتفاقيات أبراهام عقدت بين إسرائيل وكل من دول المغرب والإمارات والبحرين والسودان برعاية الولايات المتحدة في العام 2020.

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الإثنين أن وزير الخارجية الجديد إيلي كوهين سيقوم بزيارة إلى المغرب شهر مارس/آذار المقبل لحضور قمة تجمعه بنظراء من دول عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد تحرك برعاية أمريكية في العام 2020.

ونقلت وزارة الخارجية في بيان عن كوهين، الذي تولى منصبه ضمن حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة، قوله إن القمة سيستضيفها المغرب. ولم يذكر البيان دولا أخرى.

هذا، وقالت إسرائيل في الماضي إن اتفاقيات أبراهام تشمل دول المغرب والإمارات والبحرين والسودان.

فرانس24/ رويترز

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