المغرب يشكو من "مضايقات" البرلمان الأوروبي وهجمات إعلامية متكررة

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على هامش محادثاته مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الخميس إن "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة". وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع فتح تحقيق أوروبي بشأن مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب، فيما لم يشر بوريطة صراحة إلى القضية.

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في خضم تحقيق أوروبي في مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الخميس أن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب تنميتها وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي.

وتابع بوريطة للصحافيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يقوم بزيارة للمغرب تستمر ليومين: "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة". ولم يشر صراحة إلى قضية تتعلق بدفع أموال للتأثير على السياسات.

وتابع قائلا "هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان".

ويذكر أن السلطات البلجيكية وجهت لأربعة أشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي تهمة تلقي أموال وهدايا من قطر للتأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر تورطها في الفضيحة. وفي مذكرات توقيف صادرة في إيطاليا، توجد كذلك مزاعم عن تلقي أموال من المغرب. وعلى رأس المتورطين في هذه الفضيحة اليونانية إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

وصرح شريك إيفا كايلي بأنه كان "جزءا من منظمة تستخدمها قطر والمغرب للتدخل في الشؤون الأوروبية". ولم يعلق المغرب علنا على القضية.

وقال بوريطة إن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي "تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة".

من ناحيته، قال بوريل بعد بحث المسألة مع بوريطة وفي وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش، إن اتهامات الفساد "خطيرة". مضيفا أن "موقف الاتحاد الأوربي واضح، لا يمكن الإفلات من العقاب أو التسامح مع الفساد، نحن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية، وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين".

وقال إنه تناول مع المسؤولين المغاربة موضوع التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوربي، وأضاف "ننتظر تعاون الجميع في هذا التحقيق".

في الوقت نفسه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما "شراكة استراتيجية قوية".

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 من 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.

فرانس24/ رويترز

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