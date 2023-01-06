تونس: الرئيس قيس سعيّد يقيل وزيرة التجارة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتضخم قياسي في البلاد

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الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج في الضواحي الشرقية للعاصمة تونس في 2 أيلول/سبتمبر 2020.

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد أقال الجمعة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي ووالي صفاقس فاخر الفخفاخ، وذلك على خلفية أزمة اقتصادية خانقة ومعدلات تضخم بلغت أرقاما قياسية في البلاد.

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أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، وفق ما أفاد بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء الجمعة.

ومن دون أن تعطي أسبابا محددة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".

والرابحي بن حمزة التي عينت وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هي أول عضو في حكومة نجلاء بودن يقيلها سعيّد.

كذلك، قرر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عينه في حزيران/يونيو 2022.

وتشهد صفاقس، المدينة الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يهدد الصحة العامة.

وتأتي هاتان الإقالتان، على خلفية أزمة اقتصادية خانقة في البلاد، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم السنوي الذي تخطى شهر كانون الأول/ديسمبر حاجز الـ10 %، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية حادة نتج عنها فقدان الكثير من المواد الغذائية من المتاجر.

هذا، وألقى الرئيس قيس سعيّد باللوم على المضاربين كما اتهم، في بعض الأحيان، المعارضة بافتعال أزمات.

فرانس24/ أ ف ب

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