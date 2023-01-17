ليبيا ترسل مساعدات غذائية إلى تونس التي تواجه أزمة شح في المواد الأساسية

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شاحنات ليبية تحمل مواد غذائية تمر من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس في 17 يناير/كانون الثاني 2023.

زوّدت ليبيا جارتها الغربية تونس الثلاثاء بقافلة مساعدات غذائية مكونة من حوالي 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز، لمساعدتها على مواجهة أزمة الشح في هذه المواد الأساسية، حسب ما أعلن الملحق الإعلامي لسفارة طرابلس لدى تونس، مشيرا إلى أن منحة حكومة الوحدة الوطنية هذه ستشمل في الإجمال 170 شاحنة.

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أرسلت ليبيا الثلاثاء نحو 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس المجاورة التي تواجه نقصا متكررا في هذه المنتجات، وفق ما أعلنت سفارة طرابلس في تونس.

وفي السياق، صرح الملحق الإعلامي بالسفارة نعيم العشيبي: "تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة".

كما أوضح العشيبي بأن هذه المساعدات أرسلت في 96 شاحنة وصلت صباح الثلاثاء إلى الأراضي التونسية عبر معبر رأس جدير الحدودي. مضيفا بأنه من المتوقع وصول إجمالي 170 شاحنة إلى تونس ناقلة كل المساعدات الليبية.

وتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت خصوصا إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية على خلفية توترات سياسية قوية منذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في يوليو/تموز 2021.

ويعد معبر رأس جدير نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس الذي يعيش سكانه إلى حد كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب. وإلى جانب التجارة، تعد تونس الوجهة الأولى لسكان غرب ليبيا للرعاية الطبية.

ويأتي إرسال هذه المساعدات بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى تونس نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

فرانس24/ أ ف ب

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