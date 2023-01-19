الجزائر تطلق سراح المعارض رشيد نكاز "لأسباب إنسانية" بعد إعلانه الابتعاد عن الحياة السياسية

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"لأسباب إنسانية"، أطلقت السلطات الجزائرية الأربعاء سراح المعارض ورجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في تموز الماضي، على خلفية دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2019. ويأتي تحرير هذا المعارض بعد أسبوعين من إعلانه الابتعاد عن الحياة السياسية برسالة كتبها من زنزانته وسلمها لأقاربه.

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أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير معتقلي الرأي في الجزائر، أنه تم الأربعاء الإفراج عن المعارض ورجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في تموز/يوليو 2022 لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2019، "لأسباب إنسانية".

وذكرت صحيفة "لو سوار دالجيري" اليومية الناطقة بالفرنسية أن رشيد نكاز البالغ 51 عاما أطلق سراحه بفضل عفو رئاسي.

وجاء تحرير هذا المعارض بعد أسبوعين من إعلانه ابتعاده عن الحياة السياسية برسالة كتبها من زنزانته وسلمها لأقاربه.

وتضمنت الرسالة التي نشرت في 2 كانون الثاني/يناير على صفحته في فيس بوك، كتب أنه أرسل رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون في 10 كانون الأول/ديسمبر لإبلاغه "رسميا" بقراره.

وأشار إلى أنه يريد "أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية وللكتابة ولعائلته (...) حصرا".

وكان نكاز الذي يقبع وراء القضبان منذ أيار/مايو 2021، قد سجن من كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى شباط/فبراير 2021 بعد إدانته بـ"التحريض على العنف عبر الشبكات الاجتماعية" حيث كان يتابعه عدد كبير من الأشخاص.

فرانس24/ أ ف ب

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