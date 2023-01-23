ماكرون يستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة في أول زيارة لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ 17 عاما

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة في مطار الجزائر في 27 آب/أغسطس 2022

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الإثنين رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة الذي يقوم بأول زيارة رسمية لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ 17 عاما وذلك تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركا. وكان القائدان -الجزائري والفرنسي- قد التقيا خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022 والتي أعادت العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة قد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتحمل الزيارة دلالة رمزية إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالى 17 عاما، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في أيار/مايو 2006.

والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 آب/أغسطس 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.

وتأتي زيارة شنقريحة إلى فرنسا قبل زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في أيار/مايو المقبل. ويأمل ماكرون في هذه المناسبة بمواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأعادت زيارة ماكرون إلى الجزائر في آب/أغسطس العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة مرتبطة بتصريحات أدلى بها في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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