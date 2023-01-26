الموت يغيب الممثلة المغربية خديجة أسد بعد صراع طويل مع المرض

توفيت الأربعاء الممثلة المغربية خديجة أسد، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ونعتها وزارة الشباب والثقافة في بلادها وأوساط فنية عدة. وخديجة هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من ثلاثين عاما. ووصف وزير الثقافة الراحلة بأنها من "الفنانات الكبار في الساحة الفنية والوطنية".

إعلان اقرأ المزيد

نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية الأربعاء الممثلة خديجة أسد التي توفيت عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتوفيت الممثلة بعد نقلها من مصحة خاصة في الدار البيضاء إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي، وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب إنهاكه من المرض.

ونعتها أيضا كل من نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، ومؤسسة بيت الثقافة. وعبر عدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم وتضامنهم مع أسرتها.

وخديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز، الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من 30 عاما، إذ أخرجا ومثلا العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية، كان أشهرها السلسلة التلفزيونية (لالا فاطمة) التي أصبحت خديجة معروفة باسمها.

وكتب وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد على صفحته في فيس بوك: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، والتي تعد رحمها الله، من الفنانات الكبار في الساحة الفنية والوطنية".

واعتبر الوزير أن الساحة الفنية المغربية فقدت "شخصية فنية كبيرة، سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك