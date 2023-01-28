بعد الجزائر... رئيسة الوزراء الإيطالية في ليبيا لتعزيز إمدادات الطاقة

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي في روما، 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ينتظر أن توقع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت في طرابلس صفقة غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وتشمل الصفقة ثمانية مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز البحري من البحر المتوسط. ويرافقها في هذه الزيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الذي يشرف على الكثير من إجراءات قضية الهجرة.

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تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ليبيا السبت، حيث من المتوقع أن تبرم صفقة غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وستشمل الصفقة ثمانية مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز البحري من البحر المتوسط، بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الأسبوع الماضي.

في طرابلس، تجتمع ميلوني بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من ثلاثة أعضاء، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

ويرافقها في هذه الزيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الذي يشرف على الكثير من إجراءات قضية الهجرة. وقد وضعت ميلوني التعامل مع الهجرة غير الشرعية بندا رئيسيا في أجندة حكمها، وأثارت هذه القضية خلال زيارتها للجزائر ومصر.

في مجال الطاقة، حصلت إيطاليا على الغاز من الجزائر، وأقامت شراكة استراتيجية جديدة هناك تشمل الاستثمار لمساعدة شركة الطاقة الحكومية سوناطراك على وقف تراجع في الإنتاج استمر لسنوات.

لكن، مع ليبيا، قد يتم تقويض أي اتفاقات تُبرم في طرابلس بسبب الصراع الداخلي في البلاد، بين فصائل تتنافس للسيطرة على الحكومة وترفض مطالبات بعضها البعض بالشرعية السياسية.

وفي مؤشر على الانقسامات السياسية في ليبيا، رفض وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال إن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.

وعين الدبيبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بن قدارة، العام الماضي. لكن، في أوائل العام الماضي، أعلن البرلمان في الشرق والفصائل الداعمة له أن الحكومة لم تعد شرعية، ورفضوا تعيين بن قدارة والصفقات التي تبرمها طرابلس مع دول أجنبية.

فرانس24/ رويترز

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