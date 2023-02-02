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اعتقال النقابي التونسي أنيس الكعبي.. إلى أين سيؤول التصعيد الجديد بين سعيّد والاتحاد العام للشغل؟

01:57 الرئيس التونسي قيس سعيّد. © فرانس24

استمر الصراع المفتوح بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والاتحاد العام للشغل بعد اعتقال الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي عقب إضراب بمحطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة يومي الاثنين والثلاثاء للمطالبة برفع الأجور. واعتبر الاتحاد أن التوقيف هو "ضرب للعمل النقابي"، فيما طالب قيس سعيّد في زيارة إلى ثكنة للحرس الوطني بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة".