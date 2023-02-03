إسبانيا تلجأ لسائقي شاحنات مغاربة لمواجهة أزمة نقص العمالة

تعتزم إسبانيا تدريب وتوظيف مجموعة من سائقي الشاحنات المغاربة من أجل مواجهة العجز في العمالة في قطاع النقل على غرار الدول الأوروبية الأخرى. ولم يتم بعد تحديد عدد السائقين الذين سيتم انتدابهم، ووفق مصدر حكومي إسباني، سيبدأون تدريبا بالمغرب ويستكملونه في إسبانيا حيث سيحصلون على عقد عمل لمدة عام على الأقل.

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أفاد مصدر حكومي إسباني كبير خلال قمة في الرباط إن إسبانيا تعتزم تدريب وتوظيف مجموعة من سائقي الشاحنات المغاربة من أجل سد العجز في قطاع النقل الأوروبي الذي يعاني من نقص حاد في العمالة.

وتعاني اقتصادات غربية رئيسية، بما فيها إسبانيا، من مثل هذا النقص في العامين الماضيين والذي أدى إلى مشاكل في الإمدادات واختناقات. وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات الصادرة عام 2021 فإن أوروبا في حاجة إلى نحو 400 ألف من سائقي الشاحنات.

ويعتبر هذا البرنامج التجريبي، الذي لم يتحدد عدد سائقي الشاحنات فيه بعد، من أوائل البرامج التي تطبق ملامح سياسة الهجرة الجديدة في إسبانيا والتي تسمح بتوظيف أكثر مرونة للأجانب في بلدانهم الأصلية لشغل وظائف فنية شاغرة أو السماح لهم بالحصول على تأشيرات للدراسة.

وتستهدف إسبانيا تنظيم الهجرة على غرار ألمانيا.

وأوضح المصدر أن السائقين الذين سيتم اختيارهم، سيكونون سائقي شاحنات أو حافلات، وسيشرعون في التدريب بالمغرب ويستكملونه في إسبانيا وسيحصلون على عقد عمل لمدة عام على الأقل، قائلا إن الهدف هو توظيف رجال ونساء.

وتعد الهجرة غير النظامية واحدة من مجالات الخلاف الرئيسية بين إسبانيا والمغرب، وترغب مدريد في تخفيف حدة المشكلة من خلال توظيف مغاربة في وطنهم مع سعي الدولتين الجارتين لتحسين علاقاتهما المتوترة.

فرانس24/ رويترز

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