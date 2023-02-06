السلطات التونسية تخلي سبيل الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي بعد توقيفها لساعات

© أ ف ب/ أرشيف

الناشطة والروائية الجزائرية أميرة بوراوي لدى إخلاء سبيلها من سجن القليعة غرب العاصمة الجزائرية، 2 تموز/يوليو 2020.

أعلن محامي الصحافية والناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي الإثنين في حديث لفرانس24 أن السلطات التونسية أخلت سبيل موكلته بعد ساعات من توقيفها. وكانت هناك مخاوف من ترحيل الناشطة التي وصلت إلى تونس الجمعة. وتلاحق السلطات الجزائرية بوراوي البالغة من العمر 46 عاما بتهمة "الإساءة للإسلام" وقد تتلقى عقوبة بالسجن لمدة عامين في حال إدانتها.

إعلان اقرأ المزيد

قال هاشم بدرة محامي الناشطة الحقوقية والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي الإثنين في حديث لفرانس24 إن السلطات التونسية قد أخلت سبيل موكلته بعد ساعات من توقيفها.

وكان بدرة ومكتب منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة الأنباء الفرنسية قد أعلنا الإثنين قيام الشرطة التونسية بتوقيف بوراوي وأعربا عن مخاوف من قيام السلطات بترحيلها، وهو ما اعتبر بدرة بعد الإفراج عنها، أنه لم يعد مطروحا.

وصلت أميرة بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد.

وقال محاميها هاشم بدرة لوكالة الأنباء الفرنسية "اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".

ووضعت الطبيبة البالغة 46 عاما قيد الحبس الاحتياطي ومثلت الإثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 شباط/فبراير.

ولم تحصل وكالة الأنباء الفرنسية على رد من وزارة الداخلية في هذا الخصوص.

وقال فرانسوا زيميراي محامي بوراوي الفرنسي، وهو سفير سابق لبلاده في الدانمارك، إن "موكلتي تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية".

وأضاف "أعلنت بعد ظهر اليوم أنني لن أتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الإفراج عنها فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة. وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي".

وأكد زيميراي أن "الخارجية الفرنسية مستنفرة جدا وهذا أمر جيد".

وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".

وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر، توقيف الناشطة في مطار تونس وإمكان طردها.

وأفاد الموقع أن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة ’بركات‘ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيس بوك.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك