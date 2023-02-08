ليبيا: لجنة (5+5) العسكرية تقر آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد بالتعاون مع السودان والنيجر

عناصر من "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع الليبية يتمركزون في مواقع بضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 تموز/يوليو 2022.

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد اجتماع في مصر الأربعاء أن لجنة (5+5) العسكرية الليبية اعتمدت آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد بالتعاون مع السودان والنيجر البلدين المجاورين. وبينما تراجعت المواجهات المباشرة في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، يبقى الصراع مستمرا من أجل السيطرة على الحكومة والوصول إلى الحكم ما يثير لدى الكثير من الليبيين مخاوف من اشتعال الصراع مجددا.

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قال عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد اجتماع في مصر الأربعاء إن لجنة (5+5) العسكرية الليبية المؤلفة من عسكريين من الطرفين الرئيسيين في الحرب الأهلية الليبية قد اعتمدت آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بالتنسيق مع السودان والنيجر. وأضاف أن هذه الخطوة الإجرائية ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

هذا، ولا تزال هناك عقبات سياسية كبيرة التي تعرقل اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة لسحب مئات المقاتلين الأجانب الذين يُعتقد أنهم موجودون في ليبيا بعد انضمامهم إلى أطراف مختلفة في الصراع.

وشهدت ليبيا في السنوات الثلاث الأخيرة تراجع المواجهات المباشرة، ولكن المواجهات السياسية من أجل السيطرة على الحكومة والوصول إلى موارد الدولة لا تزال متواصلة، الأمر الذي يثير مخاوف العديد من الليبيين من عودة الصراع.

وقالت تقارير واردة من خبراء أمميين بأن الفصائل الرئيسية في شرق وغرب البلاد التي انخرطت في القتال من 2014 إلى 2020 نشرت مقاتلين من دول أفريقية وسوريا ومن شركة فاغنر الروسية الخاصة، إلى جانب نشر تركيا لقوات من سوريا بدعوة من الحكومة المعترف بها دوليا آنذاك.

ووفق بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 2020 التي أدت إلى تشكيل لجنة (5+5)، كان من المفترض أن تنسحب جميع القوات الأجنبية في غضون أشهر لكن يُعتقد أنه لم يغادر منها سوى عدد قليل جدا إلى غاية الساعة.

فرانس24/ رويترز

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