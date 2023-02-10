فيديو

تونسيون يؤكدون تعرضهم لـ"مضايقات" من الجمارك الجزائرية في المعابر الحدودية

01:42 سيارات جزائرية على المعبر الحدودي ملولة- أم الطبول بين تونس والجزائر. © أ ف ب

أفاد نور الدين مباركي مراسل فرانس24 في تونس الجمعة أن عشرات التونسيين الذين دخلوا الجزائر للسياحة أو التبضع تعرضوا خلال الساعات الأخيرة إلى "مضايقات" في المعابر الحدودية الجزائرية عند عودتهم إلى البلاد. ولم يصدر عن السلطات أي تعليق عن هذه " المضايقات " التي تأتي تزامنا مع ملف الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي التي وصلت إلى فرنسا انطلاقا من تونس والتي قررت إثرها الجزائر استدعاء سفيرها في باريس للتشاور.