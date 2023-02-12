تونس: الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين في حزبي النهضة والتكتل الديمقراطي ورجل أعمال نافذ

مظاهرات 23 يوليو/تموز في تونس العاصمة ضد الاستفتاء على الدستور.

قال المحامي التونسي نزار عايد إن عناصر الأمن اعتقلوا السبت رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف من منزله في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة دون ذكر المزيد من التفاصيل. واللطيف صاحب نفوذ كبير في الأوساط السياسية وبقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. كما اعتقلت قوات الأمن القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي المنتمي لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

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أفاد محاميان وأحد الأحزاب السياسية في تونس أن الأجهزة الأمنية اعتقلت السبت رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة الى ناشطَين سياسيين.

وقال المحامي نزار عايد إن اللطيف اعتقل في منزله في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، بدون أن يتمكن من تقديم تفاصيل أخرى على الفور.

وكان اللطيف (68 عاما) واحدا من منظمي "الانقلاب الطبي" الذي أطاح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987 لصالح زين العابدين بن علي.

ويعتبر كثر من التونسيين، لا سيما أنصار حركة النهضة، أن رجل الظل هذا هو أحد رموز الفساد منذ عهد بن علي.

وبعد سقوط بن علي في 2011، سجل تقارب بين اللطيف والمعارضة واحتفظ بنفوذه في وزارة الداخلية في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك باجي قائد السبسي.

في العام 2012، لوحق بتهمة "التآمر على أمن الدولة" لكن أي تهم لم تثبت ضده وأغلقت القضية في العام 2014.

مساء السبت دهم عناصر في الشرطة منزل القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، فصادروا هاتفه المحمول وأوقفوه، وفق ما أفاد الحزب وكالة الأنباء الفرنسية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، الجلاصي ملاحق بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

وجاء توقيف الجلاصي بعد ساعات قليلة على توقيف أجهزة الأمن التونسية الناشط السياسي خيام التركي، على ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد لوكالة الأنباء الفرنسية "قرابة السادسة صباحا اعتقل (خيام التركي) من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه". وأضاف "ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ إقتياده إليها".

وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع "أي إجراءات قانونية" قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وينتمي التركي (58 عاما) إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي المحافظ في ما يسمى حكومة "الترويكا" بين عامَي 2011 و2014.

وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.

ومنذ استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز/يوليو 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

وتتهم المعارضة سعيّد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديمقراطية في تونس حيث أطاحت الثورة الأولى لما سمي "الربيع العربي" ديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.

فرانس24/ أ ف ب

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