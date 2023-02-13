تونس: السلطات تعتقل القاضيين السابقين بشير العكرمي والطيب راشد

في خضم موجة اعتقالات شملت سياسيين ورجل أعمال صاحب نفوذ في البلاد، اعتقلت الشرطة التونسية الأحد قاضيين سابقين بارزين، هما بشير العكرمي والطيب راشد، وقد أقالهما الرئيس قيس سعيّد العام الماضي ضمن عشرات القضاة الآخرين.

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أفاد محام ووسائل إعلام محلية إن الشرطة التونسية اعتقلت الأحد قاضيين سابقين بارزين، في ثاني يوم من موجة اعتقالات شملت سياسيين ورجل أعمال ذا نفوذ قوي.

وأوضح المحامي أنور أولاد علي أن الشرطة ألقت القبض على القاضي بشير العكرمي والطيب راشد، وهما قاضيان أقالهما الرئيس قيس سعيّد العام الماضي ضمن عشرات القضاة الآخرين.

ويذكر أن الشرطة اعتقلت السبت سياسيين ورجل أعمال بارزا ذا صلة بالسياسة، في قضية تستند إلى الاشتباه في وجود مؤامرة على أمن الدولة.

وشملت اعتقالات السبت خيام التركي، وهو وزير مالية سابق، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، ورجل الأعمال صاحب النفوذ كمال لطيف والذي تربطه علاقات وثيقة بحكومات متعاقبة منذ ثورة 2011.

ووفق إذاعة موزاييك المحلية الواسعة الانتشار، فإن اعتقال القاضي السابق المثير للجدل، بشير العكرمي، مرتبط بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل عقد من الزمن. وأشارت إلى أن اعتقال الطيب راشد يأتي للاشتباه في قضية فساد مالي.

من جهته اعتبر حزب النهضة، أحد أكبر أحزاب المعارضة، أن الاعتقالات الاعتباطية تهدف إلى ترهيب معارضي قيس سعيّد.

وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها المتزايد بشأن الحريات السياسية في تونس منذ سيطرة سعيّد على معظم السلطات في عام 2021 وتحركاته لتولي السلطة النهائية على القضاء.

ويتهم سياسيون الرئيس سعيّد بانقلاب يهدف إلى تفكيك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011.

ونفى سعيّد ذلك قائلا إن تحركاته كانت مشروعة وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. ووعد بدعم الحقوق والحريات.

واعتقلت السلطات خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من معارضي سعيّد السياسيين أو فتحت تحقيقات معهم.

فرانس24/ رويترز

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